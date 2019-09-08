فيديو.. إيران تنشر لقطات لسفينة جديدة محتجزة

المواطن - متابعة

تواصل إيران تهديد الملاحة الدولية وتعطيل إمدادات النفط إلى العالم من خلال احتجازها ناقلات النفط التي تمر في مضيق هرمز بحجة أنها مخالفة.

ونشرت البحرية الإيرانية مقطع فيديو يجسد لحظة توقيف ناقلة نفط جديدة في مضيق هرمز.