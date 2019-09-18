فيديو.. إيران وأذرعها.. إرهاب يهدد العالم

المواطن - الرياض

نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوثق جرائم وإرهاب إيران وأذرعها في المنطقة، والتي كان آخرها استهداف منشآت أرامكو النفطية.

ومن هذه الجرائم على سبيل المثال لا الحصر، احتجاز بحارة أمريكيين على زورقين قيل إنهم دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية.

وفي أغسطس عام 2016 أيضًا قامت قوارب للبحرية الإيرانية باعتراض المدمرة الأمريكية “يو إس إس نيمتز”، في مضيق هرمز؛ ما اعتبرته وزارة الدفاع الأمريكية تهديدًا خطيرًا.

وفي ديسمبر 2018 هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمنع تصدير أي نفط من الخليج العربي في حال منعت الولايات المتحدة صادرات النفط الإيرانية.