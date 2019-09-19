فيديو.. ابنة صفاء سلطان تسرق منها الأضواء

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أثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان حالة من الجدل بعدما قلدت عدداً من الفنانين خلال استضافتها في برنامج “صدى الملاعب” مع مصطفى الأغا على قناة MBC أمس.

صفاء سلطان كشفت عن موهبتها في تقليد الفنانين، حيث قامت بتقليد كل من أحلام وأصالة نصري وجورج وسوف، الأمر الذي أحدث انقساماً في الرأي بين جمهور الفنانين المقلدين.

أشاد جمهور صفاء سلطان بقدرتها وبراعتها في التقليد بيد أن باقي الجماهير لم ترها وُفِّقَت فيما قامت به، حيث كان من الصعب عليها تقليد كل من أحلام وجورج وسوف على وجه التحديد.

وفي الوقت نفسه أبهرت ابنة صفاء سلطان الجماهير بعدما صدحت بإحدى أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم لتكشف عن امتلاكها صوتاً جميلاً وموهبة مميزة.

المعروف أن صفاء سلطان ولِدت في مدينة عمان الأردنية ولكن يعود أصلها إلى مدينة جنين الفلسطينية، وكانت بدايتها بمجال التمثيل بمشاركتها في دبلجة فيلم تسجيلي من الإنجليزية إلى العربية في طفولتها.

كانت منذ صغر سنها تقلد وتمثل وكانت دائماً تعجب من حولها من أهلها بأدائها وتقليدها للفنانين، أمضت دراستها حتى الثانوية بين الأردن وسوريا ثم سافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة طب الأسنان واستمرت فيها خمس سنوات، لكنها لم تتم دراستها وعادت إلى سوريا.

التقت بمحض الصدفة بالفنان السوري ياسر العظمة في أحد المطاعم أثناء تواجدها مع أهلها في لحظة لتقليدها للممثلين، الأمر الذي لفت أنظار ياسر العظمة إليها وأعجب بأدائها ورشحها للقيام بدور في مسلسل مرايا عام 2003 الذي كان أول عمل فعلي له وتوالت أعمالها.