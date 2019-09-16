فيديو.. استخباراتي أمريكي سابق: احتمال المواجهة مع إيران أصبح أكبر الآن

المواطن -الرياض

أكد المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان روول أن احتمال المواجهة مع إيران أصبح أكبر الآن.

وتساءل روول قائلًا: ما الذي يمنع إيران من تكرار هجمات مماثلة لتلك التي شنتها على أرامكو ما لم يكن هناك خطوات من المجتمع الدولي؟

المسؤول السابق في الاستخبارات الأميركية نورمان روول: احتمال المواجهة مع #إيران أصبح أكبر الآن.. فما الذي يمنع إيران من تكرار هجمات مماثلة غدا ما لم يكن هناك خطوات من المجتمع الدولي pic.twitter.com/SuTRtlE4jK — العربية (@AlArabiya) September 16, 2019

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أن واشنطن تدرس تبادل المعلومات مع السعودية عقب الهجوم على معملي أرامكو في بقيق وخريص يوم السبت الماضي ما تسبب في اشتعال حريق تمت السيطرة عليه.