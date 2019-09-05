فيديو.. الأخضر يستعيد ذكريات تأهله إلى المونديال

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذاكرة تأهل الأخضر إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي مقطع فيديو لهدف فهد المولد الحاسم في شباك اليابان، ليقود الأخضر إلى التأهل لنهائيات المونديال الروسي.

وعلق على الفيديو قائلًا: “كرة ساحرة من عطيف إلى العابد.. نواف يُخادع الجميع ويرسلها إلى المولد.. فهد المولد يُسكن الكرة الشِّباك ويحلّق بنا إلى المونديال للمرة الخامسة في التاريخ!”.

وتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى بنهائيات مونديال 2018، وبدأ مشواره بالخسارة بخماسية ضد البلد المضيف روسيا، ثم خسر بصعوبة بالغة أمام منتخب أوروغواي.

واختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم 2018 بالفوز على مصر بهدفين مقابل هدف.

🎯 كرة ساحرة من عطيف إلى العابد

💫 نواف يُخادع الجميع ويرسلها إلى المولد

🚀 فهد المولد يُسكن الكرة الشِّباك ويحلّق بنا إلى المونديال للمرة الخامسة في التاريخ! 💪🏻😍#ذكرى_مباراة_5سبتمبر pic.twitter.com/uGxxvdNeIq — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 5, 2019