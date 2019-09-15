فيديو .. الأمير محمد بن سلمان يُكرم الفائزين بجوائز مهرجان الهجن

المواطن - محمد سمعه

سلّم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى للشوطين الختاميين لمهرجان ولي العهد للهجن في جميع فئاتها، التي جاءت على النحو التالي:

الفائز بجائزة الأعلى نقاطاً لعامي 2018 و 2019 (سيفان + مليون ريال)، مالك الهجن حمد بن راشد المري.

الفائز بجائزة (رمز – حقايق – بكار ـ مفتوح) و (رمز حقايق ـ قعدان ـ مفتوح) صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، المطايا “نواف” و “الـصميما”.

الفائز بجائزة (رمز – حقائق ـ عام) مفلح حمود البلوي المطية “انجاز”.

الفائز بجائزة (رمز – حقائق ـ عام) محسن محمد اليامي المطية “ملبي”.

الفائز بجائزة (رمز ـ لقايا – مفتوح) هجن الرئاسة المطية “الزود”.

الفائز بجائزة (رمز – لقايا – قعدان – مفتوح) هجن “النايفات” تسلمها المشرف راشد المري.

الفائز بجائزة (رمز – لقايا – بكار -عام) عبدالهادي راشد المري المطية “لهب”.

الفائز بجائزة (رمز- لقايا – قعدان – عام) لمحمد حمد المري المطية “هباش”.

الفائز بجائزة (رمز – جذاع – مفتوح) لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المطية “الجوف”.

الفائز بجائزة (رمز – جذاع – مفتوح) المطية “متعب” لهجن الرئاسة.

الفائز بجائزة (رمز – جداع – عام) المطية “بجده” لياسر محمد العطوي.

الفائز بجائزة (رمز – جذاع ـ قعدان -ع ام) “شاهين” لسالم سعيد الكتبي.

الفائز بجائزة (رمز – ثنايا ـ بكار – مفتوح) هجن الرئاسة المطية “طاغية”.

الفائز بجائزة (رمز – ثنايا – قعدان – مفتوح) هجن الرئاسة المطية “مبلش”.

الفائز بجائزة (رمز – ثنايا – بكار – هام) المطية “مقروعة” لمحمد فطيس المري.

الفائز بجائزة (رمز – ثنايا – قعدان ـ عام) عامر بن راشد المري المطية “الكايد”.

فيما جاءت نتائج الأشواط الختامية الرئيسية لمهرجان ولي العهد للهجن (زمول ـ حيل – رموز) مفتوح عام، ومسافتها 7 كلم لكل شوط، على النحو التالي:

الشوط الأول: المخصص لفئة “زمول ـ عام ـ رمز” وجائزته بندق ومليون ريال وسيف وجائزة خنجر مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فاز به “صوغان” لسعيد بن خالد سعيد الهاجري.

الشوط الثاني: المخصص لفئة “زمول ـ مفتوح ـ رمز” وجائزته مليون ونصف المليون ريال وسيف فاز به “هملول” لهجن الرئاسة.

الشوط الثالث: المخصص لفئة “حيل ـ عام ـ رمز” وجائزته مليون ريال وسيف، وجائزة “سيف” مقدمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فازت به “نيوم” لخالد بن فيصل بن محمد بن شريم.

الشوط الرابع: المخصص لفئة “حيل ـ مفتوح ـ رمز” وجائزته سيف، وسيف آخر مقدم من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فازت به “مطفية” لهجن الرئاسة.