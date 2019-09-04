فيديو الأنيق خالد مسعد يُظهر تعاطف الكثيرين

المواطن - محمد سمعه

أظهر مقطع فيديو انتشر مؤخرًا لـ خالد مسعد نجم المنتخب السعودي والأهلي الأسبق، تعاطف الكثيرين من محبيه ومحبي كرة القدم السعودية؛ وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يُواجهها نجم الكرة السعودية الأسبق حاليًّا.

واتجه العديد من الجماهير واللاعبين السابقين والنقاد الرياضيين للمطالبة بمساعدة اللاعب الأنيق خالد مسعد كما يُلقب من الناحية المادية من أجل أن يعيش هو وأسرته بصورة مناسبة.

قال رجل الأعمال يوسف القفاري عبر حسابه في تويتر: تم التواصل مع الكابتن الأنيق خالد مسعد وتم تحويل مبلغ 50 ألف ريال له.

أما الناقد الرياضي محمد العميري فقال: لا أعتقد أن تكريم خالد مسعد بتخصيص دخل مباراة الأهلي والوحدة له أمر مُرهق للأهلي، أن ما قدمه هذا الأنيق لناديه ومنتخب بلاده زرع محبته في قلوب مختلف الجماهير الرياضية، وتسبب في تعاطفهم معه بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص به في أغلب وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام.

وكتب الكاتب الرياضي فيصل أبو اثنين تغريدة قال فيها: المجتمع السعودي ولله الحمد، مجتمع مترابط ومجتمع خير، والوسط الرياضي جزء من هذا النسيج الراقي، اليوم أحد نجوم الكرة السعودية يمر بموقف صعب، يحتاج وقفة الجميع معه، الأنيق خالد مسعد قدم الفرح وصنع الأمجاد وساهم في المتعة، وهو ينتظر منا رد الجميل والوفاء.

أما نجم الهلال السابق صالح النعيمة فقال: لا شك أن كرة القدم السعودية أنجبت العديد من النجوم، وفي رأيي المتواضع أن خالد مسعد يعد من اللاعبين الذين رسخ اسمهم في ذاكرة التاريخ وحُفر في لائحة الأبطال استغرب عدم إقامة تكريم وحفل اعتزال يوازي ما قدمه النجم الأنيق، وكلي أمل أن أرى ذلك قريبًا فهو يستحق ذلك.

قال خالد مسعد في تصريحات صحافية: إن ما يمر به من ظروف صعبة هو قضاء من الله، مضيفًا أنه راضٍ بهذا الأمر، وأشار خالد مسعد أنه سلّم أمره لله.

سبق لـ خالد مسعد اللعب في ناديي الأهلي والاتحاد، وشارك مع المنتخب السعودي في مونديالي 94 و98، وفاز بلقب كأس أمم آسيا في عام 1996.

أفضل لاعب في آسيا 2006 والله حرام يتبهدل

معالي تركي آل الشيخ

سألتك بالله العلي العظيم

شوف اخوك خالد مسعد

رسالة إلى تركي آل الشيخ

أسأل الله رب العرش العظيم أن تنظر

الى خالد مسعد ظروفه صعبه جدا جدا جدا pic.twitter.com/luVTQOaZEC — الوطن خط أحمر (@Fftt40314834) August 27, 2019