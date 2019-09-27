فيديو .. الاتحاد يُحرز الهدف الثاني والشباب يُقلص الفارق

المواطن - محمد سمعه

نجح البرازيلي رومارينيو في إحراز الهدف الثاني لنادي الاتحاد في مباراة الشباب، المُقامة حاليًّا على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو خطأً قاتلًا من دفاع الشباب ليُمرر الكرة إلى رومارينيو التي وضعها بكل سهولة في شباك حارس الشباب فاروق بن مصطفى لتُعلن الدقيقة الـ75 عن الهدف الثاني للعميد.

وبحث نادي الشباب عن إحراز الهدف الأول لـ تقليص الفارق، حتى تمكن اللاعب عبدالله الحمدان من إحراز الهدف الأول لليث في الدقيقة الثمانين.

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق نادي الاتحاد بهدف دون رد سجله فيتشيو في الدقيقة العشرين من الشوط الأول.