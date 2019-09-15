فيديو.. البلطان: ما حدث من جماهير #النصر غير مستغرب

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، عدم استغرابه من تصرفات جماهير النصر ضده، مشددًا في الوقت ذاته أنه لم يقم باستفزازهم خلال مباراة الفريقين الأخيرة.

وقال: “تفاجأت برد فعل النصراويين على حادثة الجماهير، بعد أن اتهموني باستفزازهم، وهذا الأمر غير صحيح؛ لأني كنت أسير بجوار الخط المسموح فيه، وردة فعل الجماهير بدأت حين قمت بتعديل الشماغ، وهو ربما ما أعتبره استفزازًا”.

وتابع البلطان خلال حديثه عبر حساب نادي الشباب على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”: “حركة المجانين لم تكن موجهة لجماهير النصر، لكن الغريب هو تعاطف النصراويين على الحركة التي صدرت من قلة جماهيرهم”.

وأضاف رئيس نادي الشباب تصريحاته قائلًا: “لكنه في المقابل أيضًا غير مستغرب منهم، خاصة وأن جماهير النصر سبق لها رمي حافلة الفريق وإدارته، كما سبق لها إخراج الكارت الأحمر في وجه الإدارة”.

وشدد البلطان على أنه لا يُفكر في رضا جماهير نادي النصر، وتابع: “ما يهمنا في المقام الأول هو رضا جماهيرنا، والقضية متجهة إلى لجنة الانضباط، وهو أمر غير مستغرب من جماهير النصر”.

واختتم البلطان تصريحاته قائلًا: “إن جماهير فريقه هي التي فقط من حقها أن تهاجمه أو تطالب برحيله، لكن في حال حدث العكس وطالبت جماهير الأندية المنافسة برحيلك فهذا يعني أنك تسير في الطريق الصحيح”.

وكانت بعض جماهير النصر قد قامت بإلقاء قوارير المياه، بعد نهاية مباراة العالمي والشباب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.