فيديو.. التحالف: اعتراض 6 طائرات إيرانية مسيرة داخل وخارج المملكة

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه تم رصد وإسقاط 6 طائرات مسيرة داخل وخارج المملكة خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

مباشر من #العربية |مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في #اليمن https://t.co/N8y5Sdm8iv — العربية (@AlArabiya) September 16, 2019

وحول استهداف معملي أرامكو بهجوم إرهابي أوضح المالكي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.

كما شدد على أن التحالف يؤكد قدرته على الدفاع عن المنشآت الحيوية، قائلاً: “لدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات”.

وعرض المالكي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية.