فيديو.. التحالف: اعتراض 6 طائرات إيرانية مسيرة داخل وخارج المملكة

فيديو.. التحالف: اعتراض 6 طائرات إيرانية مسيرة داخل وخارج المملكة

2019/09/16
الساعة 5:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه تم رصد وإسقاط 6 طائرات مسيرة داخل وخارج المملكة خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات إيرانية الصنع من طراز أبابيل.

وحول استهداف معملي أرامكو بهجوم إرهابي أوضح المالكي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.

كما شدد على أن التحالف يؤكد قدرته على الدفاع عن المنشآت الحيوية، قائلاً: “لدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات”.

وعرض المالكي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية.


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