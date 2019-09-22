فيديو.. التحالف يستهدف عناصر مقاتلة تابعة للميليشيا الحوثية في صعدة

فيديو.. التحالف يستهدف عناصر مقاتلة تابعة للميليشيا الحوثية في صعدة

2019/09/22
الساعة 7:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو لحظة استهداف قوات التحالف لعناصر مقاتلة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأظهر الفيديو دقة تحديد الهدف وتجنب الأهداف المدنية وفقًا لقواعد الاشتباك التي يطبقها التحالف.


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