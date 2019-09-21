فيديو.. الجبير: المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة بعد اكتمال التحقيقات
أكد أن إيران تجند مواطنين من دول المنطقة لاستخدامهم ضد دولهم

فيديو.. الجبير: المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة بعد اكتمال التحقيقات

2019/09/21
الساعة 5:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفيها المستمر لذلك.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، أن إيران تجند مواطنين من دول المنطقة لاستخدامهم في أعمال ضد دولهم.

وأوضح الجبير أن معظم دول العالم أدانت إيران وبشدة، وعند اكتمال التحقيقات ستتخذ المملكة الإجراءات المناسبة.

وتابع أن الصواريخ التي أصابت منشآت أرامكو أتت من الشمال ونعمل على تحديد مكان الإطلاق.

وأوضح الجبير أن المملكة تتعاون مع الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي، مضيفاً أن العالم بأكمله يتأثر بعرقلة إيران لتدفق إمدادات الطاقة من الخليج.

وختم الجبير بقوله إن “التحقيقات الأولية التي أجريناها في هجوم أرامكو أثبتت أن الأسلحة إيرانية “.


هل قرأت هذا ؟
  • الجبير يعلنها للعالم : إيران تتحمل المسؤولية عن العمل الإجرامي ضد منشآت أرامكو
    •
  • فيديو.. الجبير: استهداف المملكة بـ 260 صاروخاً باليستياً و 150 مُسيرة كلها إيرانية الصنع
    •
  • الجبير: هجوم أرامكو تم بأسلحة إيرانية
    •
  • خطوات طرح أرامكو تمضي قدماً رغم الهجوم على المنشآت النفطية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم