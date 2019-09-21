فيديو.. الجبير: المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة بعد اكتمال التحقيقات

المواطن - الرياض

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفيها المستمر لذلك.

وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، أن إيران تجند مواطنين من دول المنطقة لاستخدامهم في أعمال ضد دولهم.

وأوضح الجبير أن معظم دول العالم أدانت إيران وبشدة، وعند اكتمال التحقيقات ستتخذ المملكة الإجراءات المناسبة.

وتابع أن الصواريخ التي أصابت منشآت أرامكو أتت من الشمال ونعمل على تحديد مكان الإطلاق.

وأوضح الجبير أن المملكة تتعاون مع الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي، مضيفاً أن العالم بأكمله يتأثر بعرقلة إيران لتدفق إمدادات الطاقة من الخليج.

وختم الجبير بقوله إن “التحقيقات الأولية التي أجريناها في هجوم أرامكو أثبتت أن الأسلحة إيرانية “.