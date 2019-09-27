فيديو.. السيسي لمستقبليه في المطار: “ليه صاحيين بدري الموضوع ما يستاهلش”

المواطن -متابعة

فور وصوله إلى مطار القاهرة بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة العادية للأمم المتحدة، تفاجأ الرئيس المصري بوجود حشود من الجماهير التي تصطف لتحيته.

وقال الرئيس المصري لمؤيديه :” النهاردة الجمعة .. ليه صاحيين بدري .. الموضوع ما يستاهلش خالص” في إشارة إلى المظاهرات المعارضة التي دعا إليها بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الهاربين إلى خارج البلاد.

وقال الرئيس المصري، إنه “يجب أن يعلم الجميع أن الشعب المصري بات واعياً لكيفية تزييف الواقع وخداع الناس”، داعياً “المصريين إلى عدم القلق من أي شيء”.

وأضاف السيسي رداً على سؤال حول انطباعه عن تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له أنه “عندما سيطلب التفويض من المصريين، فإنهم سينزلون بالملايين، من أجل إرسال رسالة واضحة للعالم”.

ونشر حساب الرئيس المصري اليوم الجمعة عبر موقع “توتير” صوراً للحظة عودته إلى مصر من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.