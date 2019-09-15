فيديو.. الطفل النائم يخطف الأنظار في مباراة #الفيصلي والفتح
ضمن منافسات الجولة الثالثة

فيديو.. الطفل النائم يخطف الأنظار في مباراة #الفيصلي والفتح

2019/09/15
الساعة 10:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

التقطت الكاميرات التلفزيونية، لقطة طريفة من مدرجات إستاد مدينة المجمعة الرياضية، خلال مباراة الفيصلي والفتح المقامة الآن.

ونشر حساب قناة KSA SPORTS الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لطفل صغير وهو نائم في مدرجات مباراة الفيصلي والفتح.

وتفاعلت الجماهير مع الطفل النائم، وتمنوا أن يحصد إحدى جوائز الهيئة العامة للرياضة التي تُقدمها خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب الفيصلي والفتح الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتشير النتيجة إلى تقدم عنابي سدير بثلاثة أهداف مقابل هدفين حتى الدقيقة 75.

 


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