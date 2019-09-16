فيديو.. الطويرقي يستقيل بسبب تصريح منصور بن مشعل

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدير الكرة في النادي الأهلي، ماجد الطويرقي، قبل قليل، عن استقالته رسميًّا من منصبه، كما قدم اعتذاره للجماهير لعدم ظهور الفريق الأول بشكل جيد خلال الفترة الماضية.

وتحدث الطويرقي لبرنامج “الدوري مع وليد”، وقال: “أعتذر لجماهير النادي الأهلي، وكنت أتمنى أن نكون في شكل أفضل من الحالي، سواء في موقفنا كنتائج ومستويات أو كخلافات التي وضحت للجميع”.

وتابع: “أعلن لإدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ عن استقالتي من منصبي كمدير كرة في النادي الأهلي، وأعتذر للجماهير عن عدم خدمتهم بالطريقة التي تناسب الجميع”.

وأضاف: “كنت أتمنى أن نقدم أفضل ما ظهرنا فيه، حاولنا واشتغلنا ولكن لم يُكتب لنا النجاح، وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة القادمة خاصة أن يمر بوضع فني غير جيد بعد إقالة برانكو”.

وواصل: “تغيير المدير الفني المستمر منذ أكثر من 3 أشهر مع الفريق، ومتمرن على أسلوب معين ومنهج معين ويختلف لمدرب آخر، نسبة نجاح الأمور الفنية ضعيفة جدًّا وتعتمد على الأمور النفسية”.

واستكمل تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “تغيير المدرب أكثر نسبة نجاحه يعتمد على الأمر النفسي والإعداد النفسي للمباراة أمام الأمور الفنية فهي بعيدة عن النجاح والفشل”.

وعن سبب استقالته، قال الطويرقي: “القرار لم يكن يراودني، ولكن مداخلة الأمير منصور بن مشعل وتصريحه الغريب بأنه يدرس قرار بإقالتي أو بقائي مع احترامي الشديد له ولخبراته الرياضية”.

وأردف: “نحن التقينا اليوم ووضعنا الكثير من الخطط المستقبلية للفريق، ولم يبلغني بأي شيء وتفاجأت بمداخلته، ولن أكمل في الأجواء الغير صحية بالنادي الأهلي”.

وبشأن الجوانب الفنية وإمكانية دخول الأهلي في نفق مظلم هذا الموسم، قال: “النادي يحتاج مدربًا يكون متواجدًا معهم الفترة القادمة خاصة أنه يرغب المنافسة وليس فرقة متوسطة في الدوري حتى يتم تغيير المدرب بعد 3 أو 4 جولات”.