فيديو.. العرفج يكشف سر الساعة الزرقاء ويعلق: هذا رأيي في الهلال
أكد أنه الأقدر على الوصول لنهائي البطولة

فيديو.. العرفج يكشف سر الساعة الزرقاء ويعلق: هذا رأيي في الهلال

2019/09/19
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلن عامل المعرفة أحمد العرفج عن دعمه لنادي الهلال ممثل المملكة في دوري أبطال أسيا، مؤكدًا أن الهلال هو الند لنادي السد القطري، وقادر بإذن الله على تجاوزه والفوز عليه والوصول لنهائي البطولة.

وظهر العرفج، خلال حلقة يا هلا بالعرفج، مرتديًا ساعة باللون الأزرق، حيث مازح مقدم الحلقة العرفج بقوله: إنها “إعلان عن هلاليتك”، فرد العرفج بالتأكيد أدعم الهلال في هذه البطولة فهو الأقدر على الفوز بالبطولة والوصول للنهائي.

وكان الهلال هزم نادي الاتحاد بثلاثية مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.


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