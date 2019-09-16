فيديو.. العقيد المالكي: لدينا القدرة على حماية المكتسبات الوطنية والمنشآت الحيوية

فيديو.. العقيد المالكي: لدينا القدرة على حماية المكتسبات الوطنية والمنشآت الحيوية

2019/09/16
الساعة 5:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي أن التحالف لديه القدرية على حماية المنشآت الحوية والمكتسبات الوطنية من الإرهاب الحوثي الإيراني.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي له اليوم في الرياض: لدينا القدرة على حماية المكتسبات الوطنية والمواطنين والمقيمين.

وكان المالكي أكد أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إيران في استهداف معملي أرامكو في بقيق وخريص نافيًا أن يكون الهجوم تم من الأراضي اليمنية كما يزعم الحوثيون.

وأشار المالكي إلى تورط إيران في العملية وأن تبني الحوثيين للهجوم هو من أجل رفع معنويات عناصرهم التي تلاقي هزائم في كافة الجبهات.


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