فيديو.. القوات المسلحة تشارك أهالي عسير فرحة الوطن

المواطن- فهدالقحطاني- ابها

شاركت وحدات رمزية من القوات المسلحة بالجنوب احتفالات الأهالي بيوم الوطن في عسير، حيث قدمت القوات المسلحة خلال المسيرة عرضاً لمجموعة من المشاة، وعرضاً جوياً لصقور الجو بعدد من الطائرات الحربية المقاتلة وعدد من الآليات العسكرية والحربية والمضادات الجوية التي يعمل عليها رجال الدفاع الجوي بالمنطقة.

وأبدى الأهالي فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، وبما شاهدوه خلال هذا العرض لأبطال القوات المسلحة المدافعين عن الدين والمليك والوطن وينعموا بالأمن والأمان بفضل من الله تعالى ثم بفضل سياسة القيادة الرشيدة التي سارت على منهج الكتاب والسنة.