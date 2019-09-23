فيديو.. القوات المسلحة تشارك أهالي عسير فرحة الوطن

فيديو.. القوات المسلحة تشارك أهالي عسير فرحة الوطن

2019/09/23
الساعة 10:36 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن- فهدالقحطاني- ابها

شاركت وحدات رمزية من القوات المسلحة بالجنوب احتفالات الأهالي بيوم الوطن في عسير، حيث قدمت القوات المسلحة خلال المسيرة عرضاً لمجموعة من المشاة، وعرضاً جوياً لصقور الجو  بعدد من الطائرات الحربية المقاتلة وعدد من الآليات العسكرية والحربية والمضادات الجوية التي يعمل عليها رجال الدفاع الجوي بالمنطقة.

وأبدى الأهالي فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، وبما شاهدوه خلال هذا العرض لأبطال القوات المسلحة المدافعين عن الدين والمليك والوطن وينعموا بالأمن والأمان بفضل من الله تعالى ثم بفضل سياسة  القيادة الرشيدة التي سارت على منهج الكتاب والسنة.


هل قرأت هذا ؟
  • صور.. دانيال أصغر حرفي مشارك في مهرجان عرس الوطن بحفر الباطن
    •
  • فيديو.. القوات المسلحة تشارك أهالي عسير فرحة الوطن
    •
  • بأمر الملك سلمان.. الموافقة على منح أوسمة لـ 1240 من منسوبي وزارة الدفاع
    •
  • فيديو.. فرق الخيالة تشارك أهالي عسير فرحتهم بعرس الوطن
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم