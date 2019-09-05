فيديو .. المنتخب السعودي يرتضي بالتعادل مع مالي

المواطن - محمد سمعه

ارتضى المنتخب السعودي بالتعادل الإيجابي مع منتخب مالي بهدف لكل فريق وديًا في المباراة والتي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويُذكر أن اللاعب أداما تراوري تقدم بالهدف الأول للمنتخب المالي في الدقيقة السابعة والثلاثين، عبر تصويبة قوية خدعت الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب السعودي من محاولاته الهجومية، حتى نجح نجم الهلال سالم الدوسري في إحراز هدف التعادل للأخضر في الدقيقة الثالثة والخمسين، بعد عرضية متقنة من اللاعب عبدالله الحمدان.

واصل المنتخب السعودي أداءه الجيد في الشوط الثاني، أملًا في إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي المنتخب المالي.

وتأتي مباراة مالي، في ظل استعداد المنتخب السعودي لمواجهة منتخب اليمن يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي ضد مالي اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، علي آل بليهي، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، عبدالرحمن الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، هتان باهبري وعبدالله الحمدان.

وجلس على مقاعد بدلاء المنتخب السعودي ضد مالي اليوم، كل من؛ محمد العويس، فواز القرني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري، خالد السميري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد الكويكبي وهارون كمارا.