فيديو .. #الهلال يُزيد أزمة #الاتحاد بالهدف الثاني ورومارينيو يرد بالأول

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الهلال من إضافة الهدف الثاني في مباراته أمام نادي الاتحاد، عبر نجمه البرازيلي كارلوس إدواردو، في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

واستغل إدواردو خطأ من الحارس فواز القرني ليُضيف الثاني للهلال، ونجح البرازيلي رومارينيو في الرد سريعًا بإحراز هدف تقليص الفارق للفريق الاتحادي في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وكان إدواردو أحرز الهدف الأول للهلال في الدقيقة الحادية عشرة من عمر المباراة بطريقة جميلة بعد عرضية متقنة من اللاعب ياسر الشهراني.