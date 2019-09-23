فيديو.. امرأة تبكي دموعًا كريستالية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يبحث الأطباء حالة غريبة لامرأة من أرمينيا، تدعى “ساتيك كازاريان” 22 عاماً، من قرية سبانداريان تبكي دموعًا كريستالية كل يوم.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، تبكي “ساتيك” ما يصل إلى 50 دمعة يوميًا، وتقول إن حالتها جعلت حياتها عذابًا دائمًا.

وقال: “كنت عند طبيب أسنان، حينما دخل بعض الغبار إلى عيني، وتأذيت منه، فذهبت إلى طبيب عيون، واستخرج مني بعض البلورات، الآن حياتي تحولت إلى جحيم”.

وتابعت: “أخذت دواءً، وبدا أنه يساعد في البداية، لكن الآن الدموع الكريستالية تزداد، وجميع الأطباء في حالة صدمة، لم يواجهوا مثل هذا من قبل، ولا يعرفون كيفية علاجه”.

وأرسل المتخصصون البلورات للتحليل، ولكن حتى الآن لا يوجد تشخيص، وقال نائب وزير الصحة الأرمني “اوجانس اروتيونيان” إنه يجري دراسة حالتها.

أما طبيبة العيون الروسية “تاتيانا شيلوفا”، قالت إن الحالة نادرة جدا، ولكنها ليست فريدة من نوعها، في بعض الحالات، الأمراض الوراثية أو التهابات العين، يمكن أن تحدث تغييرات في تكوين الدموع، حيث يزداد تركيز الملح، وهذا يمكن أن يسبب تغير شكلها إلى الشكل البلوري، مضيفة أنه أمر خطير ويتطلب التحقيق.

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