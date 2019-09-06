فيديو.. امرأة تسحق 4 أشخاص بمركبتها!

المواطن - متابعة

دهست امرأة أربعة أشخاص تحت عجلات سيارتها، بعد أن فقدت سيطرتها على عجلة القيادة أثناء محاولاتها الانعطاف في الشارع.

وأظهر مقطع فيديو، في مقاطعة دافانغ التي تقع في مدينة بيجي بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، المرأة وهي تقود سيارتها وتحاول الانعطاف على الجانب، لكنها فقدت السيطرة على عجلة القيادة لتسير بسرعة جنونية وتدهس أربعة من المشاة، وتسحق اثنين منهما على الحائط، بينما تمسح مساحاتها ذهابًا وإيابًا.

وبحسب موقع لايف لايك، وقفت المرأة على الفور ونزلت من سيارتها وعلامات الصدمة والفزع عليها، وراحت تنظر للضحايا، حيث تم نقلهم إلى المستشفى.