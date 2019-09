فيديو.. باللغة العربية سفيرة بلجيكا تهنئ الشعب السعودي

المواطن - الرياض

هنأت دومينيك مينور، سفيرة بلجيكا لدى السعودية، وأول امرأة في العالم تشغل منصب سفيرٍ لدى الرياض، قادة المملكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

وأبرزت السفارة البلجيكية في الرياض، هذه المناسبة الغالية، بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، جاء فيها: “يوم وطني سعيد على جميع شعب المملكة العربية السعودية”.

Happy national day to all people of the Kingdom of Saudi Arabia pic.twitter.com/ah2XdVZOap

