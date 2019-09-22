فيديو .. بماذا ردت جماهير #الهلال على هتاف الاتحاديين هاتو الهلالي ؟

المواطن - محمد سمعه

سبق لجماهير نادي الاتحاد أن رددت هتاف ” هاتو الهلالي” وذلك في أغسطس الماضي قبل مواجهة الاتحاد لـ الهلال في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا في أغسطس الماضي.

وكانت جماهير الاتحاد قالت ” هاتو الهلالي هاتوه” أكثر من مرة، ليرد الجمهور الهلالي في مباراة أمس خلال لقاء الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال جمهور الهلال: “قالولي هاتو الهلالي؟” في إشارة منهم إلى أن الهلال رد على جمهور الاتحاد بالفوز على العميد خلال أربعة أيام بثلاثية مقابل هدف، حيث كانت المرة الأولى في إياب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا والثانية بالأمس في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وكان الشوط الأول من مباراة الاتحاد والهلال، قد انتهى بتقدم الفريق الهلالي بثنائية مقابل هدف.

إذ تقدم الهلال بالهدف الأول عبر كارلوس إدواردو في الدقيقة الخامسة عشرة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين.

ونجح رومارينيو في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الاتحاد بعد مراوغة مميزة في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة طرد اللاعب عبدالإله المالكي من نادي الاتحاد في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وأضاف اللاعب الإيطالي جيوفنكو الهدف الثالث لـ الهلال في الدقيقة الـ90 مستغلًّا خطأً قاتلًا من المدافع المغربي مروان داكوستا مدافع الاتحاد.