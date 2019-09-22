فيديو.. بيدرو ولاعبو ألميريا يهنئون السعوديين باليوم الوطني

المواطن - مروة نبيل

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا الإسباني، والمدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل بتهنئة الجماهير السعودية بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ89.

ونشر حساب ألميريا الإسباني الرسمي باللغة العربية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبين ومدربهم بيدرو لتهنئة الجماهير السعودية باليوم الوطني ويقولون: “همة حتى القمة”.

وعلق حساب ألميريا على الفيديو قائلًا: “بالهمة وصلنا بالقمة، دام عزكم دائمًا”، في إشارة إلى يتصدر الفريق الأول لكرة القدم منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 17 نقطة بعد نهاية الجولة السابعة، علمًا بأنه لم يتلقَّ أي هزيمة حتى الآن.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد اشترى نادي ألميريا هذا الصيف، وقام بتغيير الجهاز الفني واللاعبين بالكامل، بهدف تطوير الفريق الأول لكرة القدم، أملًا في تأهله إلى الدوري الإسباني الممتاز.