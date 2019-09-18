فيديو .. تأهل #الهلال يُجبر مشجعًا اتحاديًّا على حلق شنبه

المواطن - محمد سمعه

أقدم أحد مشجعي نادي الاتحاد على حلق شنبه، وذلك بعد تأهل الهلال إلى دور الأربعة من بطولة دوري أبطال آسيا على حساب العميد.

وكان مشجع اتحادي قال أول أمس الاثنين وقبل المباراة بيوم: ترى الاتحاد راح يتأهل على حساب الهلال، وفي حال عدم التأهل راح أحلق شنبي، أنا رجل وقد كلامي.

وبمجرد نهاية مباراة الهلال والاتحاد التي أعلنت صعود الهلال، قام المشجع الاتحادي على الفور بحلق شنبه.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نادي الهلال في إطار لقاءات الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وخيّب نادي الاتحاد آمال جماهيره، وذلك بعد الخسارة بالأمس بثلاثية مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ليُودع العميد البطولة الآسيوية.

وسيكون شعار نادي الاتحاد عند مواجهة الهلال السبت الموافق 21 سبتمبر هو الثأر ومحاولة تقديم نتيجة إيجابية ردًّا على الإقصاء من البطولة الآسيوية.

كما أن الاتحاد سيكون مطالبًا بالفوز على الهلال من أجل البقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري وتجنب التعرض لهزيمة ثانية بعد الخسارة من نادي ضمك في الجولة الثالثة بثنائية مقابل هدف.

وبعد الخسارة بثلاثية من الهلال، قرر مجلس إدارة الاتحاد صباح اليوم الأربعاء فسخ تعاقده مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز؛ وذلك بسبب عدم تقديمه لأداء فني جيد مع العميد منذ الانضمام له في صيف 2019 قادمًا من نادي بالستينو التشيلي.