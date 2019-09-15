فيديو.. تحديد هوية الجناة في إشعال النار بمركبة مهندسة ديكور بتبوك

المواطن - تبوك

تمكنت شرطة منطقة تبوك من تحديد هوية الجناة في حادثة إشعال النار في مركبة مهندسة ديكور في تبوك.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك أنه بالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن احتراق مركبة مواطنة في مدينة تبوك ، فقد باشرت الجهات الأمنية بلاغًا صباح يوم السبت 15 / 1 / 1441 هـ من مواطنة عن تعرض مركبة ابنها لحريق متعمد أمام منزلهم بمدينة تبوك، ولا تتهم أحداً بذلك.

وقد أسفرت التحريات، بتوفيق الله، عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم في إشعال النار بالمركبة (6) ستة أحداث، حيث تم التحفظ عليهم بدار الملاحظة الاجتماعية لاستكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها والله ولي التوفيق.

يذكر أن مواطنة تعمل في مجال الديكور تفاجأت بإحراق مركبتها في تبوك، وذلك خلال وجودها بمهمة عمل في مركز شرما الذي يبعد 120 كم عن المنطقة.

وقالت مهندسة الديكور ربا الكثيري في تصريحات إلى “المواطن“: إنها تسكن بحي رحيل بتبوك منذ فترة طويلة، ولا توجد عداوات بينها وبين أحد ولا حتى أسرتها، مضيفةً أنها كانت في مهمة عمل بشرما وكانت أسرتها موجودة بالمنزل وقت إحراق المركبة التي تملكها وهي موديل 2013، لتتفاجأ بالخبر أثناء عودتها إلى تبوك، ليتم التحقيق في الأمر من قبل شرطة تبوك والتوصل لهوية الجناة.