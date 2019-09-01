فيديو .. تصرف غوميز يتسبب في الهجوم عليه

المواطن - محمد سمعه

ألقى الإعلامي محمد النمري اللوم على الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال، وذلك بعد تصرفه في مباراة الرائد بالأمس في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ونشر محمد النمري فيديو للاعب غوميز عبر حسابه في تويتر قائلًا عنه: “غوميز، دفع المدافع وبعد الدفع قام بالتمثيل احتياطًا في حال لم تُسجل الكرة هدفًا، حافظ وفاهم الدرس”.

وأظهر الفيديو، دفع غوميز لأحد لاعبي الرائد خلال المباراة ثم سقط المهاجم الفرنسي بعد ذلك نتيجة لاحتكاكه مع لاعب الرائد.

وكانت مباراة الهلال والرائد، انتهت بفوز الزعيم بخماسية دون رد ليتصدر بها الدوري السعودي حاليًا بفارق الأهداف عن نادي النصر.

تألق وصدارة

يتصدر الفرنسي بافتيمبي غوميز والسوري عمر السومة مهاجما الهلال صدارة هدافي الدوري بعد مرور جولتين برصيد ثلاثة أهداف.

خربين يفتح قلبه

في سياق آخر تحدث عمر خربين بعد مباراة الهلال والرائد قائلًا: كنت سأحزن إذا رحلت عن الهلال وسعيد للغاية لأنني مستمر مع أزرق العاصمة.

وأضاف عمر خربين: رحيلي عن الهلال كان سيكون لأسباب شخصية وليس لأسباب فنية، ولكن الله عز وجل حل الأمر بفضله وأصبحت مستمرًا مع الهلال.

كشف تصريح عمر خربين المستور حول حقيقة شعوره بالمضايقة في الهلال للرحيل، بعد انتشار شائعات حول هذه الجزئية مؤخرًا لكن اللاعب أكد أنه أمر شخصي بعيد عن النادي كان سيُسبب له الرحيل.

بقاء عمر خربين لا شك فرصة جيدة للهجوم الهلالي، حيث سيُشكل اللاعب السوري ثنائيًا هجوميًا قويًا مع الفرنسي بافتيمبي غوميز وخلفهم الساحر البرازيلي كارلوس إدواردو.

جوميز ..

دفع المدافع ،وبعد الدفع قام بالتمثيل احتياطاً في حال لم تسجل الكرة هدفاً ..

حافظ وفاهم الدرس ، ويعلم تاريخ فريقه ، على ماذا ارتكز وماهي أسسه ! pic.twitter.com/BjADuFdYaZ — محمد النمري 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) September 1, 2019