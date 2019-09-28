فيديو.. تفاصيل الإطاحة بملثمين تعرضوا لعامل بمحطة وقود وسلبوا أمواله

فيديو.. تفاصيل الإطاحة بملثمين تعرضوا لعامل بمحطة وقود وسلبوا أمواله

2019/09/28
الساعة 2:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تعرض وافد يعمل بمحطةٍ للوقود للإركاب بالقوة من قبل أشخاص ملثمين وسلب ما بحوزته من إيراداتٍ ومبالغ نقدية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية، بفضلٍ من الله، عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، أربعة مواطنين ومقيمين من الجنسية الأفغانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم لتلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

 


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