فيديو.. جدة تحتفل بعرس الوطن بالأهازيج الحجازية والألعاب النارية

المواطن - محمد الغبيشي - جدة

احتفلت جدة مساء أمس بذكرى اليوم الوطني الـ 89 بالأهازيج الحجازية والألعاب النارية في العديد من المواقع وعلى امتداد شارع التحلية الغربي، ودوار النورس، وكذلك ليلة فنية في النادي الأدبي أحيته الفنانة المغربية ليليان.

“ المواطن ” التقت بعدد من المواطنين والذين عبروا عن مشاعرهم وفرحتهم بهذا اليوم العزيز على قلوب الجميع كبارًا و صغارًا .

مشاعر وطنية

وقال المهندس طيران صلاح المجنوني لـ” المواطن “، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان ، بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ ، ونحن ننعم بنعمة الأمن والأمان والرخاء ، وهمتنا الوصول إلى القمة إن شاء الله.

أما الطفلة ريتال با دحدوح فعبرت عن مشاعرها وقالت نشعر بالسعادة والفرح في هذا اليوم الوطني المجيد وأتقدم بالتهنئة للملك سلمان ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تنظيم مروري وأمني

ورصدت “ المواطن ” التنظيم المروري والأمني الذي جعل من توافد ووصول المواطنين والمقيمين لمواقع الاحتفال سهلاً ويسيراً، حيث خصص المرور باصات كبيرة لنقل الجمهور من مواقع مختلفة إلي الكورنيش والعودة مرة أخرى.