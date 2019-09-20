فيديو جديد يوثق تضرر معملي أرامكو بعد الهجوم الإرهابي

فيديو جديد يوثق تضرر معملي أرامكو بعد الهجوم الإرهابي

2019/09/20
الساعة 2:37 مساءً
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المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

نشرت وكالة أنباء رويترز، مقطع فيديو، يعرض حجم الأضرار التي لحقت بمعملي شركة أرامكو في بقيق وخريص، وذلك إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع السبت الماضي.

وكانت المملكة، أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، على لسان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن إمدادات شركة أرامكو عادت لما كانت عليه قبل الهجمات.

وكانت المملكة، عرضت بقايا الطائرات الإيرانية دون طيار، وصواريخ كروز المستخدمة في هجوم على المنشآت النفطية، قائلة إنها أدلة لا يمكن إنكارها على العدوان الإيراني.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إن الهجوم تم باستخدام 8 طائرات مسيرة و17 صاروخًا من طراز “يا علي” الإيرانية نافيًا أن يكون الهجوم تم من أراضي اليمن كما يزعم الحوثيون.

وتوالت الإدانات الدولية للهجوم الإرهابي منذ اللحظة الأولى وسط تأكيدات على ضرورة التصدي للعدوان الإيراني ووقف دعم إيران للميليشيات الانقلابية في اليمن.

ولمشاهدة فيديو رويترز عبر الرابط التالي: (هنا).


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