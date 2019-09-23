فيديو.. جوجل يشارك السعوديين فرحتهم

فيديو.. جوجل يشارك السعوديين فرحتهم

2019/09/23
الساعة 4:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

شارك محرك البحث الشهير  google  في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89 الذي يصادف يوم 23 سبتمبر ، حيث قام بتغيير صورة العرض إلى خلفية احتفالية باللون الأخضر يتوسطها العلم السعودي عبر شعاره الذي يحمل صوراً متنوعة تعبر عن احتفالات المملكة، وإظهار أبرز معالم السعودية.
كما توشحت حروف قوقل باللونين الأبيض والأخضر تجسيداً للعلم السعودي .
وتحتفي المملكة هذا اليوم باليوم الوطني الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام ، مستذكرين توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله.


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