فيديو.. حريق خطير في باريس يهدد بتلوث نهر السين

المواطن - متابعة

شبَّ حريق، صباح اليوم الخميس، في مصنع كيميائي، بمدينة روان شمال غرب فرنسا، وصفته السلطات بـ”الخطير”، وطالبت سكان المدينة بالبقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أن حريقاً كبيراً اندلع فجر الخميس في مصنع لوبغيزول للمواد الكيميائية المتخصصة في مدينة روان الساحلية الشمالية، في حين لم ترد معلومات عن حجم الضحايا بعد.

وأعلن بيار أندريه دوران رئيس إدارة منطقة النورماندي أنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول المصنع الذي ينتج مواد تشحيم ويعتبر خطيراً.

وأضاف: المدارس ستبقى مغلقة حيث تغطي سحابة كبيرة من الدخان المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

ويحاول 130 رجل إطفاء في هذه الساعات، السيطرة على الحريق في الموقع، في حين فرضت الشرطة طوقاً أمنيًا في محيط المصنع.

ويهدد الحريق الهائل بتلويث نهر السين الذي يعبر باريس.