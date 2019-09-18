فيديو.. حريق يلتهم مبنى من 5 طوابق في لندن

المواطن - متابعة

شب حريق هائل، أمس الثلاثاء، في أحد المباني السكنية في مدينة لندن.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اندلع الحريق في المبنى المكون من خمسة طوابق في كلايتون شرق لندن، في الحادية عشرة مساء، وظهرت النيران الضخمة تلتهم المبنى بالكامل.

وتم استدعاء ما يقرب من 80 رجل إطفاء لإخماد الحريق الهائل، وبالإضافة إلى 12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران التي انتشرت بشكل مخيف للغاية.

ولم يتم الكشف عن السبب الأساسي في الحريق، ولم تذكر أي معلومات عن أي إصابات بسبب الحريق، ولكن تم نقل امرأة واحدة بالإسعاف، ولم يتم الكشف عن حالتها الصحية.