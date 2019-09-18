فيديو.. حريق يلتهم مبنى من 5 طوابق في لندن

فيديو.. حريق يلتهم مبنى من 5 طوابق في لندن

2019/09/18
الساعة 7:57 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

شب حريق هائل، أمس الثلاثاء، في أحد المباني السكنية في مدينة لندن.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اندلع الحريق في المبنى المكون من خمسة طوابق في كلايتون شرق لندن، في الحادية عشرة مساء، وظهرت النيران الضخمة تلتهم المبنى بالكامل.

وتم استدعاء ما يقرب من 80 رجل إطفاء لإخماد الحريق الهائل، وبالإضافة إلى 12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران التي انتشرت بشكل مخيف للغاية.

ولم يتم الكشف عن السبب الأساسي في الحريق، ولم تذكر أي معلومات عن أي إصابات بسبب الحريق، ولكن تم نقل امرأة واحدة بالإسعاف، ولم يتم الكشف عن حالتها الصحية.


هل قرأت هذا ؟
  • حريق في فلتين دوبلكس بطيبة الدمام والمدني يتدخل
    •
  • لقطات صادمة لحرق سيارة مهندسة ديكور في تبوك والشرطة تحقق
    •
  • فيديو.. تفاصيل السيطرة على حريقين بمعملين لـ أرامكو في بقيق
    •
  • حريق يلتهم محل مفروشات بقلوة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم