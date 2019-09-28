فيديو .. حسين المقهوي يُفسر سر حركته الغريبة في مباراة النصر

المواطن - محمد سمعه

فسر اللاعب حسين المقهوي، لاعب النادي الأهلي، سر حركته الغريبة قبل أن يُشارك في مباراة النصر بالأمس، في الجولة الخامسة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتشر فيديو للاعب حسين المقهوي عبر تويتر وهو يضع مادة غريبة على قميصه قبل أن يُشارك في لقاء النصر بديلًا للاعب الجزائري يوسف البلايلي.

وقال عمار باحكيم مُراسل قنوات الرياضية السعودية: إن حسين المقهوي أخبره بأنه وضع مادة “فيكس” التي تعمل على توسيع التنفس، مضيفًا أن اللقطة لا تحتاج إلى تفسيرات غريبة.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل السلبي، أمام نادي النصر بالأمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مباراة الأهلي والنصر أُقيمت بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث لم يتمكن الأهلي من تحقيق أي انتصار على النصر في الجوهرة منذ عام 2015.

وأوضح اللاعب عبدالفتاح عسيري، لاعب النادي الأهلي، أن فرص الراقي كانت أخطر أمام النصر خلال لقاء الفريقين بالأمس.

وتحدث عسيري بعد نهاية مباراة الأهلي والنصر قائلًا: النصر قدم أداء فنيًّا مقنعًا في الشوط الثاني، لكن فرص الأهلي كانت أخطر، ولم يُحالفنا الحظ في إنهاء المباراة لصالحنا.

وأضاف عسيري: جلسنا كلاعبين مع بعض قبل مباراة الفتح، ونسعى لتحقيق بطولة هذا الموسم والمنافسة على لقب الدوري.

وأصبح رصيد الأهلي بعد التعادل السلبي 8 نقاط في المركز الثالث، أما نادي النصر فيملك 8 نقاط في المركز الخامس في جدول الترتيب.