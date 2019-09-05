فيديو.. حصيلة أول جولتين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

شهدت أول جولتين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تألقًا لافتًا من الهلال والنصر ليتقاسما صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط.

ونشر حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لحصيلة أول جولتين من الدوري، والتي أظهرت أن الهلال والنصر الأكثر تحقيقًا للفوز، فيما لم ينجح الوحدة، الفتح، الرائد وضمك في حصد أي نقطة.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأقوى هجوميًا برصيد 9 أهداف، فيما يُعتبر الرائد الأضعف دفاعيًا، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف، وتألق النصر والفيصلي دفاعيًا، حيث لم يستقبلا أي هدف حتى الآن.

وبلغ عدد الأهداف المسجلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم 40 هدفًا، ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هتان باهبري الأكثر صناعة للأهداف برصيد هدفين.

ويتقاسم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز والسوري عمر السومة صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 أهداف لكل منهما.