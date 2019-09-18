فيديو.. رد فعل المارة لحظة تعرض رجل لحادث دهس مروع

فيديو.. رد فعل المارة لحظة تعرض رجل لحادث دهس مروع

2019/09/19
الساعة 1:16 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو، لقطات صادمة للحظة تعرض رجل لحادث دهس مروع أثناء محاولته عبور الطريق ركضًا دون النظر يمينًا ويسارًا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في ولاية كيلانتان، الماليزية، الرجل وهو يقف على جانب الطريق قبل أن يقرر العبور، حيث راح يركض بسرعة، ولكن جاءت سيارة مسرعة وصدمته بقوة حتى طار في الهواء على بعد عدة أمتار وسقط على الأرض بطريقة مروعة.

وهرع عدد من المارة وحاولوا مساعدته في النهوض والاطمئنان عليه، بينما ركض رجل آخر وطلب من السائق التوقف على جانب الطريق؛ حتى لا يهرب منهم.


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