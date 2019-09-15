فيديو .. رد فعل برانكو بعد معرفته بالإقالة

المواطن - محمد سمعه

أبدى المدرب الكرواتي السابق للأهلي، برانكو إيفانكوفيتش اندهاشه وذلك فور علمه بإقالته من تدريب الراقي عقب الخسارة بالأمس من نادي الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأثناء إجراء برانكو للقاء تلفزيوني مع مراسل برنامج” الدوري مع وليد” أخبره المراسل أن إدارة الأهلي قررت إنهاء عقده.

رد برانكو على هذا القرار قائلًا: ليس لديّ أي تعليق، سنرى ما الذي سيحدث في المستقبل.

تتجه إدارة الأهلي حاليًا للبحث عن مدرب جيد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

يتواجد حاليًا في عقل إدارة الأهلي كل من السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري السابق، والأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال والاتحاد وبيراميدز المصري السابق.

يُعد كريستيان جروس المدرب المفضل لـ الأهلي وجماهيره، وذلك بسبب قيادته الراقي في موسم 2015-2016 للفوز بلقب الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ذكرت قناة KSA SPORTS، عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس السبت، أن إدارة الأهلي قررت إلغاء العقد مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش؛ بسبب سوء أداء الراقي في المباريات منذ بداية الموسم.