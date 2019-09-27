فيديو .. رينارد وتريساكو حاضران في قمة #الشباب و #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

حرص كلٌّ من الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، والإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الحضور لمباراة الشباب والاتحاد في الجولة الخامسة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحضر تريساكو لمتابعة أداء الطاقم التحكيمي لمباراة الشباب والاتحاد، بينما حضر رينارد لاختيار العناصر الأمثل من الفريقين من أجل المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض الجولة الثانية من تصفيات آسيا المزدوجة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وأنهى نادي الاتحاد الشوط الأول من مباراته أمام الشباب بالتقدم بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول، بعد عرضية مميزة من اللاعب عبدالعزيز البيشي.

وتُقام مباراة الشباب والاتحاد اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.