فيديو.. سارة الودعاني تكشف حقيقة تورم شفتيها

المواطن - الرياض

أثارت خبيرة المكياج سارة الودعاني الجدل عبر مواقع التواصل بمقطعي فيديو أحدهما ينفي الآخر.

ونشرت سارة الودعاني مقطعًا أكدت فيها أنها تعرضت لخطأ طبي بعدما حقنت شفتيها بمادة “الفيلر” الأمر الذي جعلها عرضة للكثير من الانتقادات بسبب إقدامها على إجراء عمليات التجميل عند غير المختصين.

وفي وقت لاحق كشفت سارة الودعاني حقيقة الأمر مؤكدة أن ما حدث هو مجرد خدعة وأنها قامت بعمل مكياج سينمائي في منطقة الشفتين وقامت بنزع المكياج أمام الكاميرا.

وتسبب المقطعان في حالة من الجدل بين مؤيد ومستنكر لما قامت به.

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