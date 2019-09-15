فيديو.. سارة الودعاني تكشف حقيقة تورم شفتيها

فيديو.. سارة الودعاني تكشف حقيقة تورم شفتيها

2019/09/15
الساعة 6:17 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
طباعة
المواطن - الرياض

أثارت خبيرة المكياج سارة الودعاني الجدل عبر مواقع التواصل بمقطعي فيديو أحدهما ينفي الآخر.

ونشرت سارة الودعاني مقطعًا أكدت فيها أنها تعرضت لخطأ طبي بعدما حقنت شفتيها بمادة “الفيلر” الأمر الذي جعلها عرضة للكثير من الانتقادات بسبب إقدامها على إجراء عمليات التجميل عند غير المختصين.

وفي وقت لاحق كشفت سارة الودعاني حقيقة الأمر مؤكدة أن ما حدث هو مجرد خدعة وأنها قامت بعمل مكياج سينمائي في منطقة الشفتين وقامت بنزع المكياج أمام الكاميرا.

وتسبب المقطعان في حالة من الجدل بين مؤيد ومستنكر لما قامت به.

 

.


هل قرأت هذا ؟
  • التعليم تعلق على فيديو الكتب المدرسية الملقاة في حاوية!
    •
  • #وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فهد التخصصي
    •
  • الرئيس الفلسطيني يندد في اتصال مع الملك سلمان بهجوم أرامكو
    •
  • الملك سلمان يتلقى اتصالًا من أمير الكويت: نقف بشكل تام إلى جانب المملكة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :