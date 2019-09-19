فيديو.. صافرات الإنذار تنطلق في الرياض و3 محافظات

المواطن - الرياض

وثقت مقاطع فيديو انطلاق صافرات الإنذار في الرياض، ضمن تجربة الدفاع المدني في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم.

وبحسب المدني، النغمة الأولى هي تحذير وعبارة عن نغمة ثابتة متقطعة تستمر لمدة دقيقة واحدة وتدل على الإنذار المبكر لقرب وقوع الخطر.

أما النغمة الثانية فهي وقوع الخطر وهي مموجة تستمر لمدة دقيقة واحدة، وبالنسبة إلى النغمة الثالثة فهي أمان وعبارة عن نغمة مستمرة لمدة دقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقًا، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

وعقب التجربة نشر المدني استبيانًا للمشاركة في الرأي عن التجربة، يمكن الدخول إليه عبر الرابط هنا