فيديو.. صوت الرعد وتساقط النخيل من شدة الرياح في عُمان

فيديو.. صوت الرعد وتساقط النخيل من شدة الرياح في عُمان

2019/09/29
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تسببت الرياح الهابطة التي ضربت سلطنة عمان مساء اليوم في تساقط عدد من النخيل في منطقة الوقبة شمال ولاية ينقل.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة أصوات الرعد في عدد من الولايات العمانية ضمن الحالة الجوية التي تشهدها السلطنة هذه الأيام.

 

 

 

 

 

 


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