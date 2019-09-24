فيديو.. طفل أهلاوي يبكي بعد رؤية عمر السومة

المواطن - مروة نبيل

بكى طفل أهلاوي فور رؤيته لنجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، السوري عمر السومة، تعبيرًا عن سعادته بالوقوف مع لاعبه المفضل.

ونشر الإعلامي وليد سعيد، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمشجع الأهلاوي وهو يبكي، ويقوم النجم السوري باحتضانه، وعلق عليه قائلًا: “محبة الأسطورة عمر السومة “.

ولاقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من جماهير النادي الأهلي التي أكدت على احترامها للنجم عمر السومة، وشددت على أنه أسطورة حقيقية ويستحق محبة الجماهير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة النصر في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعول جماهير الراقي كثيرًا على عمر السومة في قيادته لتحقيق الفوز.