وزير الطاقة: سياستنا النفطية لا تتغير بتغير الأشخاص.. الجميع في خدمة الدولة

وزير الطاقة: سياستنا النفطية لا تتغير بتغير الأشخاص.. الجميع في خدمة الدولة

2019/09/10
الساعة 1:13 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن خطة المملكة في مجال النفط لن تتغير، مشيراً إلى احترام المملكة كافة التعهدات التي تمت في إطار منظمة أوبك.

ولفت وزير الطاقة خلال حوار له مع قناة CNN إلى أنه لن تكون هناك تغييرات جذرية في سياسة الطاقة السعودية، مشيراً إلى أن الكل في المملكة يخدم قضية واحدة مهما تغير الأشخاص.

تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان، جاءت على هامش اليوم الأول من فعاليات مؤتمر الطاقة الدولي الذي يعقد في الإمارات ويستمر لعدة أيام.

 


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