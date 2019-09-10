وزير الطاقة: سياستنا النفطية لا تتغير بتغير الأشخاص.. الجميع في خدمة الدولة

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن خطة المملكة في مجال النفط لن تتغير، مشيراً إلى احترام المملكة كافة التعهدات التي تمت في إطار منظمة أوبك.

وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان يكشف لـCNN خطة عمله المقبلة https://t.co/prgUCqIUpK #مؤتمر_الطاقة_العالمي #WEC2019 pic.twitter.com/67WRRyeUzV — CNN بالعربية (@cnnarabic) September 10, 2019

ولفت وزير الطاقة خلال حوار له مع قناة CNN إلى أنه لن تكون هناك تغييرات جذرية في سياسة الطاقة السعودية، مشيراً إلى أن الكل في المملكة يخدم قضية واحدة مهما تغير الأشخاص.

تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان، جاءت على هامش اليوم الأول من فعاليات مؤتمر الطاقة الدولي الذي يعقد في الإمارات ويستمر لعدة أيام.