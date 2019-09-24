فيديو.. عمر الغامدي يقدم أوبريت هذه السعودية

المواطن - محمد قرهم

قدم الفنان “عمر الغامدي” أوبريت وطنياً جديداً بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين بعنوان “هذه السعودية” من كلمات الشاعرة صالحة بنت عمير الغامدي بلحن فلكلوري تراثي قديم وقد تم طرحه في اليوم الوطني، حيث وجد هذا العمل ترحيباً كبيراً في الساحة الشعبية.

من جهتها أوضحت الشاعرة صالحة الغامدي لـ”المواطن” أن الوطن وقيادته وشعبه يستحقون منّا الشيء الكثير, ومناسبة اليوم الوطني مناسبة غالية يجب أن نسجل فيها فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهٍ وغد مشرق في وطن العز والكرامة في ظل سلمان الحزم والعزم، وتتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم منذ تأسيسه على يد المغفور له الملك عبدالعزيز إلى عهدنا الزاهد عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم, واعدة الجميع بتقديم أعمال شعرية وطنية فريدة أخرى في القريب العاجل.

وتفردت “المواطن” بنشر كلمات الأوبريت :

يا موطني والشعر لك مني وعد

واحنا جنود لك وعزوه والسند

مشاعرن غنا بها ابنن…. وجد

دام الشعر يفتح لنا بيبانها

ياسيدي وحروفنا تهدى جزال

لك يوم حرفي شيد اركانه وقال

انت الزعيم فكل وقت وكل حال

سلمان تفخر به جميع اوطانها

للمملكه نخلص ونوفي بالعهود

ياواجب الداعي وحنا لك وفود

ولايعرقل سيرنا اية قيود

هذه السعوديه ونعلي شانها