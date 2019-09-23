فيديو.. عموري يُهنئ السعوديين باليوم الوطني

المواطن - مروة نبيل

هنأ نجم نادي الهلال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، عمر عبدالرحمن عموري، الجماهير السعودية بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ89.

ونشر نادي الجزيرة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الهلال السابق، وعلق عليه قائلًا: “عموري يُبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني 89.. همة حتى القمة”.

وقال عموري في مقطع الفيديو: “إخواني وأخواتي في السعودية كل عام وأنتم بخير ومبروك عليكم اليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.. أخوكم عمر عبدالرحمن”.

وكان عمر عبدالرحمن عموري قد رحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نهاية منافسات الموسم الماضي، وانضم إلى الجزيرة الإماراتي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.