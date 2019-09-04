فيديو.. فيصل بن بندر يستذكر وصايا والده الراحل وحرصه على الصلاة

المواطن - الرياض

استذكر أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، وصايا الأمير بندر بن عبدالعزيز وحرصه على الصلاة، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية أمس.

وقال: إن الأمير بندر بن عبدالعزيز زرع في أنفس من حوله أشياء كبيرة، سائلًا الله أن يجعل ما قدمه خيرًا له.

واستقبل الأمير فيصل بن بندر أمس في جلسته الأسبوعية جريًا على عادته عدداً من أصحاب الفضيلة وأهالي مدينة الرياض، حيث جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة.

واستمع أمير منطقة الرياض إلى عدد من مقترحات الأهالي ومشاركاتهم في مختلف الجوانب، كما هنأ الأهالي أمير الرياض بالأمر الملكي الكريم في تحويل هيئة تطوير الرياض لهيئة ملكية.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره للجميع على التهنئة، مؤكداً اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالرياض ومجالاتها كافة.