فيديو .. قصة المطاردة الأشهر في كلاسيكو الهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تتمتع مباريات الهلال والاتحاد بإثارة مستمرة، سواء كانت المباراة في بطولة الدوري السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين أو في دوري أبطال آسيا.

وشهدت مباراة الهلال والاتحاد في موسم 1981-1982 المطاردة الأبرز والأشهر في تاريخ لقاءات كلاسيكو الفريقين، والتي كانت بين البرازيلي ريفيلينو لاعب الهلال وسعد بريك نجم نادي الاتحاد وقتها.

القصة بدأت عندما تدخل اللاعب ريفيلينو على اللاعب عبدالله غراب نجم الاتحاد في لقاء الهلال والاتحاد في موسم 1981-1982.

ووقتها شعر سعد بريك بالغضب الشديد من تدخل ريفيلينو فقرر الثأر منه عن طريق تعمد إصابة اللاعب البرازيلي خلال لقاء الهلال والاتحاد في ذلك الوقت.

عرض مقطع فيديو شهير لحظات من مطاردة ريفيلينو للاعب سعد بريك خلال مباراة الهلال والاتحاد، حيث كانت المباراة مستمرة بينما استمر اللاعب البرازيلي في مطاردة نجم الاتحاد خارج المستطيل الأخضر.

أوقف الحكم فهد الدهمش مباراة الهلال والاتحاد وقتها لعدة دقائق بشكل مؤقت، وذلك من أجل حل الأزمة بين ريفيلينو وسعد بريك من أجل استمرار المباراة، وتم حل الأزمة بعد معاناة، ثم قرر الحكم طرد ريفيلينو بسبب تصرفه غير الرياضي.

وبعد نهاية مباراة الهلال والاتحاد التي شهدت المطاردة الأشهر، كان سعد بريك اعترف في لقاء تلفزيوني أنه تعمّد إصابة ريفيلينو في المباراة وإخراجه عن تركيزه بعد تدخله العنيف على اللاعب عبدالله غراب.

ويذكر أن مباراة الهلال والاتحاد ستُقام اليوم في تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

جدير بالذكر أن مباراة الهلال والاتحاد ستكون الفرصة الأخيرة للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، حيث إذا لم ينجح سييرا في الفوز على الهلال فستتم إقالته بنسبة كبيرة من تدريب الاتحاد.

وكانت مباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، انتهت يوم الثلاثاء الماضي بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدف.