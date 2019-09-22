فيديو.. قصيدة حماسية للشاعر ابن عثيمين أمام الملك عبدالعزيز
بعد استرداد الأحساء وتوحيدها

فيديو.. قصيدة حماسية للشاعر ابن عثيمين أمام الملك عبدالعزيز

2019/09/22
الساعة 3:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أسهمت كل من القصيدة الوطنية وقصائد العرضة في بث الفخر بالوحدة الوطنية.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو لقصيدة استثنائية ألقاها الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين أمام الملك عبدالعزيز بعد استرداد الأحساء وتوحيدها فرحًا واعتزازًا بالنصر.


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