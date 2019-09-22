فيديو.. قصيدة حماسية للشاعر ابن عثيمين أمام الملك عبدالعزيز

المواطن - الرياض
أسهمت كل من القصيدة الوطنية وقصائد العرضة في بث الفخر بالوحدة الوطنية.
ونشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو لقصيدة استثنائية ألقاها الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين أمام الملك عبدالعزيز بعد استرداد الأحساء وتوحيدها فرحًا واعتزازًا بالنصر.
#فيديو الدارة |📺
أسهمت كل من القصيدة الوطنية وقصائد العرضة في بث الفخر بالوحدة الوطنية
قصيدة استثنائية للشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين أمام الملك عبدالعزير بعد استرداد الأحساء وتوحيدها فرحاً واعتزازا بالنصر#دارة_الملك_عبدالعزيز#اليوم_الوطني pic.twitter.com/443QXIU1mW
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 22, 2019