فيديو.. قصيدة حماسية للشاعر ابن عثيمين أمام الملك عبدالعزيز

المواطن - الرياض

أسهمت كل من القصيدة الوطنية وقصائد العرضة في بث الفخر بالوحدة الوطنية.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز مقطع فيديو لقصيدة استثنائية ألقاها الشاعر محمد بن عبدالله بن عثيمين أمام الملك عبدالعزيز بعد استرداد الأحساء وتوحيدها فرحًا واعتزازًا بالنصر.