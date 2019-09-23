فيديو كارثي .. وفاة 7 طلاب وإصابة العشرات بانهيار سقف مدرسة في كينيا

فيديو كارثي .. وفاة 7 طلاب وإصابة العشرات بانهيار سقف مدرسة في كينيا

2019/09/23
الساعة 3:52 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - متابعة

تُوفي سبعة أطفال، بينما أصيب 57 عندما انهار فصل بإحدى المدارس في العاصمة نيروبي، صباح الاثنين.

وقال المتحدث باسم حكومة كينيا سايرس أوجونا “نُقل 57 تلميذًا للمستشفى لتلقي العلاج ونستطيع تأكيد سقوط سبعة قتلى”.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي في كينيا عمال الصليب الأحمر وهو يفتشون بين الأنقاض في مدرسة بريشاس تالنت، ويحملون أكياس الجثث إلى سيارة إسعاف.

وأظهرت المحطات التلفزيونية صورًا لعمال الإنقاذ وهم يحاولون إنقاذ الأطفال من بين الألواح المعدنية وركام الحجارة في مدرسة “بريشاس تالنت”، وآخرون يحملون جثث الأطفال في حقائب بيضاء إلى سيارة إسعاف.


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